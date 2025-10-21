بالصور| ريهام سعيد ولقاء الخميسي ضمن حضور "سينما من أجل عالم أفضل" في "الجونة

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات دورته الثامنة اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، حلقة نقاش بعنوان "سينما من أجل عالم أفضل"، وتحدث خلالها: النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السفير حميد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، النجمة يسرا، وأدار الحوار: سارة بيسادا نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وشاهد حضور الجلسة فيلما يستعرض معاناة الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة، وكيف قدمت لهم دولة الإمارات المساعدات الطبية والغذائية، وألقى الضوء على تعاون الشعب الإماراتي في ذلك.

وقالت يسرا، إن للمهرجانات دور في العمل الإنساني، وتابعت موجهة حديثها للضيوف من دولة الإمارات "متشرفين بوجودكم، نورتوا بلدكم التاني، دولة الإمارات عزيزة على قلوبنا ونشكركم على دعمكم لفلسطين"، مضيفة "الصورة بتصحي مشاعرك، لأننا بنتلهي في زحمة حياتنا الشخصية وبننسى شوية بس لما بنشوف بنحس من خلال السينما، اللي ممكن تغير العالم وتخلي الإنسان يرجع إنسان تاني".

وتابعت يسرا "أنا وحسين كنا بنعيط لأن مش معقول فيه وحشية بهذا الشكل، وفيه صبر من الفلسطينين وأمل، الناس دي مش بتقول هسيب البلد، بيقدروا يعدوا كل المحن اللي بيمروا بيها، وبيعرفوا يبتسموا ده إعجاز".

وبكت النجمة يسرا والنجم حسين فهمي تأثرا بالمشاهد التي كشفت عن الإصابات الكبيرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء ورجالا، والتي وصلت إلى حد بتر الأطراف، إلى جانب مشاعر الفقد التي تصاحبهم بعد فقدانهم لعدد كبير من أقاربهم وذويهم.

شهدت الجلسة حضور عدد من المشاهير، بينهم: لقاء الخميسي، ريهام سعيد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.