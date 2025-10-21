إعلان

بعد ظهورها بالحمل في الجونة.. ثراء جبيل تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

03:15 م 21/10/2025
تصدرت الفنانة ثراء جبيل مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها اللافت في عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وخطفت ثراء الأنظار بإطلالتها، إذ ظهرت في المراحل الأخيرة من الحمل مرتدية فستان أنيق مكشوف باللون النبيتي.

فيلم "ولنا في الخيال حب" من تأليف وإخراج سارة رزيق، وبطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة، منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، مع ظهور خاص لعدد من النجوم وصنّاع السينما.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد كبير من النجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد مهرجان الجونة أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال السينما، ودعم المواهب الجديدة في صناعة الفيلم العربي والعالمي.

الفنانة ثراء جبيل ظهورها بالحمل فعاليات الدورة الثامنة مهرجان الجونة السينمائي

