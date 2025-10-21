نشرت الإعلامية إنجي علي مجموعة صور جديدة جمعتها بعدد من نجوم الفن، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وشاركت إنجي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت في لقطات جمعتها بكل من شيماء سيف، نجلاء بدر، شيري عادل، روجينا، هنادي مهنا، والفنان أحمد رزق وابنه حمزة.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، إلى جانب إتاحة منصة للحوار بين الثقافات ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

