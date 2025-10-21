إعلان

نجوم الفن يتألقون في العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال حب" بمهرجان الجونة

كتب : سهيلة أسامة

12:36 م 21/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الإعلامية إنجي علي مجموعة صور جديدة جمعتها بعدد من نجوم الفن، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وشاركت إنجي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت في لقطات جمعتها بكل من شيماء سيف، نجلاء بدر، شيري عادل، روجينا، هنادي مهنا، والفنان أحمد رزق وابنه حمزة.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، إلى جانب إتاحة منصة للحوار بين الثقافات ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

download

اقرأ أيضًا:

وفاة نجل الشاعر الراحل محمد حمزة.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

ساموزين يعود إلى الإخراج من جديد في كليب أغنيته الرومانسية "I Love You Moot"‬

مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاد زوجته: " تاج راسي وزينة حياتي"

مهرجان الجونة السينمائي فيلم ولنا في الخيال حب إنستجرام ترشح للانتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص