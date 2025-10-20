إعلان

بدلة قطيفة جريئة.. روجينا تتألق في الجونة السينمائي

كتب : مصراوي

11:14 م 20/10/2025
تصوير- علاء أحمد:

تألقت النجمة روجينا وخطفت الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت بدلة قطيفة من اللون الموف مما أبرز جمالها وجرأتها.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

