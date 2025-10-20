تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة مايان السيد أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير على السجادة الحمراء، في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت مايان السيد على الريد كاربت، بفستان أحمر مميزة وأنيق، خطفت به الأنظار وكشف عن جمالها وأنوثتها.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.