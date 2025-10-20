إعلان

"أنيقة وجذابة".. مايان السيد تتألق بفستان أحمر على الريد كاربت في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

09:56 م 20/10/2025
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة مايان السيد أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير على السجادة الحمراء، في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت مايان السيد على الريد كاربت، بفستان أحمر مميزة وأنيق، خطفت به الأنظار وكشف عن جمالها وأنوثتها.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مايان السيد مهرجان الجونة السينمائي خامس أيام الجونة

