"حلق وبيجاما".. نيقولا معوض يفاجئ جمهور مهرجان الجونة بإطلالة مثيرة للجدل
كتب - معتز عباس:
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
تصوير / علاء أحمد:
فاجأ الفنان نيقولا معوض الجمهور على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة التي تقام عام 2025.
وظهر نيقول بإطلالة غريبة مرتديًا "بيجاما" ويضع حلق في أذنه اليسرى، وذلك أثناء تواجده على السجادة الحمراء.
وأثار نيقولا معوض حالة من الجدل خلال حضوره فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، وظهر على الريد كاربت مرتديا حلق وبدلة موف، عقب حضوره العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي".
تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.
يذكر أن اخر مشاركات نيقولا معوض الفنية كانت بمسلسل "الأميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
اقرأ أيضا..
بالصور.. 10 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والجمهور يغازلها
بينها فيلمان لـ أم كلثوم.. "البحر الأحمر السينمائي" يكشف عن برنامج "كنوز البحر الأحمر"