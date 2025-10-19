إعلان

بالفيديو.. رقص يسرا وهدى المفتي على أغنية "أخاصمك آه" في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

11:39 م 19/10/2025
    هدى المفتي وبسرا_
    رقص هدى المفتي ويسرا من حفل نانسي عجرم بمهرجان الجونة
    هدى المفتي في مهرجان الجونة (2)
    هدى المفتي في مهرجان الجونة (1)
    هدى المفتي في مهرجان الجونة (3)
    هدى المفتي
    هدى المفتي
    هدى المفتي
    النجمة يسرا
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (2)
    يسرا
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (1)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (9)
    يسرا والهام شاهين في اليوم الثالث لمهرجان الجونة (2)

حرصت الفنانة يسرا والفنانة الشابة هدى المفتي على الرقص في سهرة مهرجان الجونة السينمائي، والتي أحيتها المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ورقصت يسرا وهدى المفتي على الأغنية الشهيرة لـ نانسي عجرم "أخاصمك آه"، وذلك عقب الانتهاء من توافد الفنانين على الريد كاربت.

شهد الحفل حضور الفنان هاني رمزي وزوجته، والفنانة إلهام شاهين، على هامش الحفل الذي أُقيمته أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم مع التركيز على السينما العربية، فضلًا عن إتاحة منصة للتواصل بين صُنّاع الأفلام وتعزيز التعاون الثقافي ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

