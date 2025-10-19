بالفيديو.. رقص يسرا وهدى المفتي على أغنية "أخاصمك آه" في مهرجان الجونة

ماذا فعلت كيت بلانشيت خلال زيارتها لمدينة الجونة في 48 ساعة؟

مايان ومايا.. 25 صورة لـ نجمات الفن بفساتين ذهبية في مهرجان الجونة

نجيب وسميح ساويرس يقبلان أيدي يسرا في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

حرصت الفنانة يسرا والفنانة الشابة هدى المفتي على الرقص في سهرة مهرجان الجونة السينمائي، والتي أحيتها المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ورقصت يسرا وهدى المفتي على الأغنية الشهيرة لـ نانسي عجرم "أخاصمك آه"، وذلك عقب الانتهاء من توافد الفنانين على الريد كاربت.

شهد الحفل حضور الفنان هاني رمزي وزوجته، والفنانة إلهام شاهين، على هامش الحفل الذي أُقيمته أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم مع التركيز على السينما العربية، فضلًا عن إتاحة منصة للتواصل بين صُنّاع الأفلام وتعزيز التعاون الثقافي ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

اقرأ أيضا..

يسرا وحسين فهمي يخطفان الأنظار في اليوم الرابع بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

أسماء جلال تتألق في رابع أيام الجونة بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء - صور