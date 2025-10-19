خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد نشرها مجموعة صور لها من ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت ريم صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة، نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة"، "مزيان هالجمال"، "كل مرة بتحلى"، "رائعة وجميلة".

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته الثامنة بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس 16 أكتوير، ويستمر حتى 24 أكتوبر.

وشهد المهرجان، اليوم الأحد 19 أكتوبر، إقامة جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيت بلانشيت، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يهدف إلى دعم السينما العربية والعالمية وتعزيز التعاون الثقافي بين الشعوب.

