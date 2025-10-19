إعلان

أحمد مجدي يمازح جمهوره مع أحمد السعدني وخالد سليم: "أطول تلاتة في الجونة"

كتب : سهيلة أسامة

12:40 م 19/10/2025

أحمد مجدي

شارك الفنان أحمد مجدي متابعيه صورة تجمعه بالفنانين خالد سليم وأحمد السعدني، على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر "مجدي" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق مازحًا: "أطول تلاتة في الجونة".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي مسلسل "أثينا"، الذي شارك في بطولته إلى جانب ريهام حجاج، سوسن بدر، محمود قابيل، عمر السعيد، نبيل عيسى، سلوى محمد علي، وآخرين، وهو من تأليف محمد ناير.

