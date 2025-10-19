شارك الفنان أحمد مجدي متابعيه صورة تجمعه بالفنانين خالد سليم وأحمد السعدني، على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر "مجدي" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق مازحًا: "أطول تلاتة في الجونة".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي مسلسل "أثينا"، الذي شارك في بطولته إلى جانب ريهام حجاج، سوسن بدر، محمود قابيل، عمر السعيد، نبيل عيسى، سلوى محمد علي، وآخرين، وهو من تأليف محمد ناير.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان عزاء حفيد الموسيقار علي إسماعيل

"joy forum 2025" يستعرض مستقبل الترفيه وتحولات الصناعة الرقمية والذكاء الاصطناعي