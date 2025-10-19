الجونة- منى الموجي:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، اليوم الأحد 19 أكتوبر، جلسة حوار مع النجمة العالمية كيت بلانشيت، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد.

وقالت كيت "ميزة لي أن التقي بكل هؤلاء الناس من اللاجئين، بحكم تعاوني مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العالم مخيف ومرعب، نحن نتحدث عن أعداد كبيرة وهائلة، كل هؤلاء الأفراد لديهم قصص مختلفة، ذهبت إلى لبنان وسوريا وكان هناك الكثير من الغضب، السوريين في لبنان يقيمون فيها باعتبار أنها دولة قريبة من سوريا".

وأضافت "حتى في استراليا وهي بلدي الأم، ما جعلني أنخرط وأشارك في تلك العمليات الإنسانية هو وجود الكثير من الهويات الثقافية وكنا نتعرف على كل تلك الأمور مع النازحين واللاجئين السياسيين، وكان هناك نوع من الكرم بدل من شعور الرهبة من الغرباء".

وأشارت كيت إلى تقديمها مسلسل تليفزيوني أطلق عليه (بلا دولة)، وعنه حكت "كنا نتعامل مع القضايا الصحية والنفسية والبطلة كانت لا تحمل أي هوية أو مستندات وتم التعامل معها بطريقة غير إنسانية على الشواطئ في نقطة ما من استراليا".

كيت تلقت جائزة الإنسانية من مهرجان الجونة السينمائي أمس السبت في حفل عشاء حضره عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي، وحرصت ريا أبي راشد على تقديم التهنئة لها.

جدير بالذكر أن كيت بلانشيت عرُض لها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فيلم father mother sister brother.