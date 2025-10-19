كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين

نظم مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، اليوم الأحد 19 أكتوبر، جلسة حوار مع النجمة العالمية كيت بلانشيت، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد.

وقالت كيت "مصر تلعب دورا رائعا ومتميزا في قضية اللاجئين". وتابعت "أعمل منذ 8 سنوات مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتقديم الدعم اللازم لهم، وهناك الكثير من العوائق والتحديات التي تواجههم، لكن أعداد اللاجئين والنازحين تزداد وهناك قليل من الدعم من المجتمعات الدولية، ومن المهم أيضا تقديم لهم الدعم النفسي والمادي".

كيت تلقت جائزة الإنسانية من مهرجان الجونة السينمائي أمس السبت في حفل عشاء حضره عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي، وحرصت ريا أبي راشد على تقديم التهنئة لها.

جدير بالذكر أن كيت بلانشيت عرُض لها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فيلم father mother sister brother.