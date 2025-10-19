تصوير- منى الموجي:

بإطلالة مختلفة، ظهرت النجمة العالمية كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي" للمرة الثانية اليوم السبت 18 أكتوبر، في احتفالية نظمها القائمون على الدورة الثامنة من المهرجان تكريما لها.

كيت كانت أطلت على حضور المهرجان في عرض فيلمها father mother sister brother، واعتمدت إطلالة أنيقة، قامت بتغييرها قبل حضورها حفل العشاء، لتتألق بفستان أبيض.

وحضر الاحتفالية: تارا عماد، أمينة خليل، أحمد مالك، هدى المفتي، چويل مردينيان، بسنت شوقي، محمد فراج، أنس بوخش، يسرا، إلهام شاهين، مهيرة عبدالعزيز، جميلة عوض، طه دسوقي، حسين فهمي، رشيد مشهراوي، مريم نعوم، رزان جمال، ليلى علوي، درة، ريا أبي راشد.

كما حرص على الترحيب بالنجمة كيت بلانشيت مؤسسا مهرجان الجونة السينمائي المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس، وعدد كبير من القائمين على الدورة الثامنة، بينهم: المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، المدير الفني للمهرجان ماريان خوري، مدير البرمجة الناقد أندرو محسن .

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.