تحل الفنانة منة شلبي ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة جديدة من برنامج "الصورة"، والذي يُعرض مساء اليوم، الأحد، في التاسعة مساءً على شاشة قناة النهار، في أول ظهور إعلامي لها بعد حصولها على جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي.

وتكشف منة خلال اللقاء عن رحلتها الفنية، وأهم المحطات في مشوارها الفني الذي بدأ منذ انطلاقتها الأولى وحتى أصبحت إحدى أبرز نجمات جيلها، كما تكشف عن كواليس الجائزة التي تُعد تكريمًا لمسيرتها الغنية بالأعمال التي لامست وجدان الجمهور وحققت حضورًا مميزًا في المهرجانات والمحافل الدولية.

يأتي هذا اللقاء عقب تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة بجائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، والتي قدمتها لها الفنانة يسرا وسط تصفيق حار من الحضور.

وخلال كلمتها بعد التكريم، قالت منة شلبي إنها كانت تحلم منذ أكثر من 25 عامًا بأن يأتي يوم تُكرَّم فيه بهذا الشكل، مؤكدة أن «الوقوف اليوم على خشبة مهرجان الجونة هو تتويج لحلم طويل وصبر طويل». وأضافت: «الموهبة وحدها لا تكفي.. الحظ له دور كبير، لكني فخورة إن موهبتي وصلت لقلوب الناس».

وأهدت النجمة جائزتها إلى والدتها الفنانة زيزي مصطفى، وإلى المخرج الراحل رضوان الكاشف، الذي أطلق شرارة رحلتها الفنية في فيلم "الساحر" عام 2001.

