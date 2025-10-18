بالصور.. أحمد السعدني يُقبل يد مايان السيد بمهرجان الجونة

حرص الفنان أحمد السعدني والفنانة مايان السيد، على حضور الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

والتقطت الكاميرات، مشهد تقبيل السعدني لـ "يد" مايان السيد خلال تواجدهما على السجادة الحمراء لفيلم "هابي بيرث داي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.