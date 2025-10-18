أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم "هابي بيرث داي" الذي افتتح الدورة الثامنة بمهرجان الجونة السينمائي.

وكتب سلامة، عبر حسابه على "فيسبوك": "كنت شوفت في المونتاچ (هاپي بيرث داي) فيلم افتتاح مهرجان الجونة، ومن غير ذرة مجاملة ده من أحلى وأجمل الأفلام المصرية اللي شوفتها من زمان".

وأضاف: "بداية قوية لمسيرة سارة جوهر كمخرجة، والفيلم ده لو خد دعم مالي وتسويقي في حملة الأوسكار من الممكن جدا يصل للقائمة القصيرة ويكون أحد المرشحين، ونعملها لأول مرة".

ويحكي فيلم هابي بيرث داي قصة ضحى الطفلة التي تحلم بحضور عيد ميلاد. الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.