إعلان

25 صورة.. نجوم الفن في عرض فيلم "هابي بيرث داي" في ثاني أيام الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

08:06 م 17/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة (1)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة (6)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة (7)
  • عرض 25 صورة
    ألفت عمر على ريد كاربت الجونة السينمائي (3)
  • عرض 25 صورة
    المخرج محمد دياب
  • عرض 25 صورة
    ألفت عمر على ريد كاربت الجونة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    بشرى على ريد كاربت الجونة السينمائي (1)
  • عرض 25 صورة
    حسن أبو الروس على ريد كاربت الجونة السينمائي (5)
  • عرض 25 صورة
    إنجي علاء (2)
  • عرض 25 صورة
    حسن أبو الروس على ريد كاربت الجونة السينمائي (6)
  • عرض 25 صورة
    حسن أبو الروس على ريد كاربت الجونة السينمائي (8)
  • عرض 25 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (3)
  • عرض 25 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    درة على ريد كاربت الجونة السينمائي (6)
  • عرض 25 صورة
    حسن أبو الروس على ريد كاربت الجونة السينمائي (7)
  • عرض 25 صورة
    عبير صبري على ريد كاربت مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    لبلبة
  • عرض 25 صورة
    إنجي علاء (1)
  • عرض 25 صورة
    مي الغيطي
  • عرض 25 صورة
    مي سليم على الريد كاربت (4)
  • عرض 25 صورة
    مي سليم على الريد كاربت (5)
  • عرض 25 صورة
    مي سليم
  • عرض 25 صورة
    ناهد السباعي على ريد كاربت الجونة السينمائي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد:

شهد ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، حضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، ناهد السباعي، محمود حميدة، محمد كريم، ألفت عمر، درة، مي سليم، ميس حمدان، مي سليم، المخرج محمد دياب، حسن أبو الروس، السيناريست إنجي علاء، بشرى، عبير صبري، بسنت شوقي، أحمد مالك، محمد فراج، صدقي صخر، علا رشدي، حسن الرداد، كريم فهمي، نيقولا معوض، المخرج كريم الشناوي، المخرج خالد يوسف، أحمد مجدي، حنان مطاوع، لبلبة، مي الغيطي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا:

الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)

بفستان قصير.. يسرا تخطف الأنظار باليوم الأول لفعاليات مهرجان الجونة (صور)

مهرجان الجونة السينمائي درة عبير صبري ألفت عمر حنان مطاوع مي سليم ناهد السباعي مي الغيطي لبلبة ثاني أيام مهرجان الجونة الجونة السينمائي 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)