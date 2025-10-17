تصوير- علاء أحمد:

شهد ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، حضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، ناهد السباعي، محمود حميدة، محمد كريم، ألفت عمر، درة، مي سليم، ميس حمدان، مي سليم، المخرج محمد دياب، حسن أبو الروس، السيناريست إنجي علاء، بشرى، عبير صبري، بسنت شوقي، أحمد مالك، محمد فراج، صدقي صخر، علا رشدي، حسن الرداد، كريم فهمي، نيقولا معوض، المخرج كريم الشناوي، المخرج خالد يوسف، أحمد مجدي، حنان مطاوع، لبلبة، مي الغيطي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا:

الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)

بفستان قصير.. يسرا تخطف الأنظار باليوم الأول لفعاليات مهرجان الجونة (صور)