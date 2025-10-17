تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة ألفت عمر الأنظار فور وصولها على ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت ألفت عمر على الريد كاربت بفستان قصير وجرئ خطفت به الأنظار وحاز على اعجاب الحضور، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع، حنان يوسف، تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، إخراج سارة جوهر.

يذكر أن آخر مشاركات ألفت عمر الفنية كانت بمسلسل "قلع الحجر 2" بطولة الفنان محمد رياض وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بطل"الخواجة عبدالقادر"| وفاة الفنان أشرف بوزيشن..وعبدالرحيم كمال ينعاه

بفستان قصير.. يسرا تخطف الأنظار باليوم الأول لفعاليات مهرجان الجونة (صور)