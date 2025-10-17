

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

عبرت النجمة هالة صدقي عن حبها للفنانة منة شلبي، وذلك في جلسة حوار أقيمت اليوم الجمعة ضمن فعاليات تكريم الأخيرة بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت هالة لـ منة "كنتي هتغرقي اكتر من مرة في هي فوضى، وكتير ممثلات ممكن يرفضوا ينزلوا في النيل لكن انتي بتحبي مهنتك، وهي فوضى كان نقلة كبيرة في مشوارك مع يوسف شاهين، واللي بيميزك عن بنات جيلك أن احساسك عالي جدا".

شهدت الندوة حضور مجموعة كبيرة من النجوم، وبينهم: أحمد السعدني، يسرا، إلهام شاهين، لبلبة، يسرا اللوزي، حسين فهمي، محمد العدل، عبدالرحيم كمال، ركين سعد، مايان السيد، كريم فهمي، أشرف عبدالباقي، زينة عبدالباقي، أمينة خليل.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.