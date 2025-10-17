

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثامنة اليوم الجمعة 17 أكتوبر، معرض النجمة الكبيرة يسرا، احتفالا بمشوارها الفني الطويل.

وتواجدت يسرا في الافتتاح، كما حضر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: إلهام شاهين، هالة صدقي، محمود حميدة، لبلبة، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معها.

ضم المعرض صورا من أعمال يسرا المختلفة، على مدار سنوات عملها بالمجال الفني.

مهرجان الجونة السينمائي، تم افتتاحه أمس الخميس 16 أكتوبر، وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.