

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

مازح النجم محمود حميدة، حضور مهرجان الجونة السينمائي، في أول أيام فعاليات الدورة الثامنة، التي انطلقت أمس الخميس بحفل افتتاح كبير شهد حضور كوكبة من نجوم الفن.

وظهر حميدة في منطقة البلازا أمام معرض "باب الحديد" المُقام بمناسبة مئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، مفترشا الأرض وينظر لأفلام شاهين بفخر، ونجح في النهوض وحده، معلقا "عرفت أقوم لوحدي".

