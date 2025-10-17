جومانا مراد: "اتربيت مع فنانين تشكيليين وأشارك في رمضان بمسلسل 15 حلقة"

حرصت الفنانة جومانا مراد، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت جومانا مراد بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار" : "اتربيت مع فنانين تشكيليين كتير واتأثرت بيهم".

وتابعت: "أشارك في رمضان المقبل بمسلسل 15 حلقة تأليف مريم نعوم وهو عمل إنساني أوي، والناس هيشوفوني فيه بحاجة مختلفة خالص".

وأَضافت: "نفسي أعمل كل حاجة معملتهاش وبحب الفن وعاشقة للمهنة وببحث عن كل جديد، وأنا بحب شغلي وبقدر جمهوري واني أقدم لهم كل اللي عندي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.