الجونة- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديم النجمة يسرا جائزة "الإنجاز الإبداعي" للفنانة منة شلبي، تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

وقامت منة بتقبيل يد يسرا، وعبرت عن امتنانها لها، وقالت عقب استلامها التكريم: "بحبكم وأشكر أستاذتي والأسطورة يسرا، وحاجة كبيرة أنها بتقدملي الجائزة".

وتابعت "من خمسة وعشرين سنة، حلمت يجيلي دعوة مكتوب عليها الفنانة منة شلبي، والنهاردة انا واقفة هنا، سعيدة أن ربنا إداني موهبة أعير بيها عن نماذج مختلفة من الناس، وحظي كان حلو إني اشتغلت مع نجوم كبار كنت بحلم بس أسلم عليهم، وبقى عندي الشرف أمثل قدامهم واتعلم منهم أد إيه المهنة دي عظيمة، ومحتاجة إخلاص وجهد، ولولا كل الناس اللي ورا الكاميرا عمري ما كنت هعرف اعمل مشهد".

وأهدت الجائزة للمخرج رضوان الكاشف ولوالدتها الفنانة زيزي مصطفى "اللي علمتني معنى الكفاح.. شكرا قوي".

ويشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر.