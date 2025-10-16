نجوم الفن يتوافدون على الجونة.. وإلهام شاهين: "أجمل تجمع فني في أجمل بلد"

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، استعدادًا لانطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وظهرت جومانا في الفيديو وسط الطبيعة، بإطلالة صيفية كاجوال، وعلّقت عليه قائلة: "أجواء الجونة".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المقطع، وجاءت أبرز التعليقات: "منورة الجونة يا عسل"، "قمراية"، "أحلى واحدة بجد"، "هتكسري الدنيا"، "دورة موفقة".

يُذكر أن نجوم الفن توجهوا إلى مدينة الجونة أمس، استعدادًا للمشاركة في فعاليات المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال فن السينما.

وعلى جانب آخر، كانت آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "أم 44"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب وفاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

