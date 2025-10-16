صور.. عشاء يجمع نجوم الفن قبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها صورًا ومقاطع فيديو من سهرة عشاء جمعت عددًا من نجوم الفن، قبل انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت بوسي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر في اللقطات عدد من النجوم، من بينهم: يسرا، ليلى علوي، جومانا مراد، مايا دياب، حسن الرداد، هاني رمزي، ماجد المصري، والمخرجة إيناس الدغيدي وزوجها.

يُذكر أن نجوم الفن توجهوا أمس إلى مدينة الجونة استعدادًا للمشاركة في فعاليات المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعد أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال السينما.

