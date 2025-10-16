صور.. عشاء يجمع نجوم الفن قبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة عدد من نجوم الفن أثناء وصولهم مدينة الجونة، للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت في الصور كل من: عبير صبري، يسرا، هالة صدقي، حسن الرداد، هاني رمزي، مايا دياب، ليلى علوي، ماجد المصري، ومحمود حميدة.

وعلّقت إلهام على الصور قائلة: "وصلنا الجونة بالسلامة، أجمل تجمع فني في أجمل بلد، إن شاء الله دورة ناجحة ومميزة كعادة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، يا رب بالتوفيق".

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وعدد من النجوم.

