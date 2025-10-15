أجرت الفنانة جومانا مراد، لقاء داخل الطائرة مع الإعلامية بوسي شلبي خلال اتجاههما إلى مدينة الجونة لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته هذا العام بعد غياب لدورتين سابقتين.

وقالت جومانا مراد، خلال اللقاء: "أنا متحمسة جدا أحضره السنادي، وروحت مهرجان الجونة كتير جدا قبل كدة".

وأضافت: " أنا بقالي سنتين مش بروح، بسبب ارتباطي بشغل والمواعيد لم تكن مناسبة لي، والسنادي قولت لا يمكن مينفعش أفوت الجونة".

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعدّ أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال السينما.