لقطات لا تُنسى في مهرجان الجونة السينمائي ودوراته السابقة (15 صورة)

تتجه الأنظار إلى مهرجان الجونة السينمائي بعد ساعات قليلة، إذ تنطلق الدورة الثامنة يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر، وتستمر حتى 24 أكتوبر

وشهدت الدورات السابقة لقطات أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وخطفت الأنظار، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

قبلات الفيشاوي

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قبلاته المتكررة لزوجته –آنذاك- أمام الحضور بافتتاح فيلم "عيار ناري" ضمن فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثانية.

ياسمين أبو النجا بدون حذاء

ظهرت ياسمين أبوالنجا، على السجادة الحمراء في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بدون حذاء، وتصدرت صورتها قوائم الموضوعات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة ضمت ياسمين رفقة زوجها المخرج محمد خضر، وهي حافية القدمين بينما يحمل الأخير حذاءها، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بموقف الزوج.

ياسمين أبوالنجا هي الابنة الوحيدة للنجمة الكبيرة نجلاء فتحي، من زوجها سيف أبوالنجا، الذي ظهر مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم".

سارة عبدالرحمن

لفتت الفنانة سارة عبدالرحمن الأنظار وعدسات التصوير في أحدث ظهور لها على "السجادة الحمراء"، في حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

دخلت سارة عبدالرحمن على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستان باللون الأسود، ثم قامت بحركة سريعة لتغير لونه إلى اللون الأحمر.

جدير بالذكر أن المهرجان يشهد في دورته الثامنة تكريم النجمة منة شلبي، ويعرض عددا كبيرا من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما ينظم العديد من الندوات وجلسات الحوار والنقاش التي تتناول قضايا سينمائية هامة.