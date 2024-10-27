مهرجان الجونة

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بالصور.. حلا شيحة بفستان قصير ولوك مختلف في رابع أيام الجونة

04:55 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    حلا شيحة بفستان قصير ولوك مختلف في رابع أيام الجونة (2)
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    حلا شيحة بفستان قصير ولوك مختلف في رابع أيام الجونة (1)
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    حلا شيحة بفستان قصير ولوك مختلف في رابع أيام الجونة (5)
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    حلا شيحة بفستان قصير ولوك مختلف في رابع أيام الجونة (3)
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كتبت- نوران أسامة

تصوير- علاء أحمد

حرصت الفنانة حلا شيحة على حضور العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان" بعد ترميمه، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

وظهرت حلا شيحة بفستان قصير ولوك مختلف، كما حضر العرض المنتج محمد حفظي، والمخرج طارق العريان

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى ٢ نوفمبر

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حلا شيحة مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن
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