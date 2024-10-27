تطور جديد في قضية "الملحد"

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كتب-مصطفى حمزة:

كشف المحامي هاني سامح، عن تطور جديد، بشأن الدعوى التي أقامها، وطالب فيها بعرض فيلم "الملحد".

هاني سامح تحدث لـ" مصراوي"، عن الدعوى التي أقامها في أغسطس الماضي، وتطوراتها، وقال: "محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل نظر الدعوى إلى ٢٤ نوفمبر المقبل".

وأضاف: "الدعوى التي قدمت في الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم "الملحد"، الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023، تأليف وسيناريو الكاتب المستنير إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي".

فيلم "الملحد" لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم "الملحد" تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

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