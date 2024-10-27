مهرجان الجونة

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14 صورة من جلسة "مون نايت: مارفل قصة نجاح" بحضور المخرج محمد دياب

03:54 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، جلسة نقاشية بعنوان مسلسل مون نايت: مارفل قصة نجاح، تحدث خلالها: محمد دياب، سارة جوهر، ريم العدل.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من جمهور الدورة السابعة، ومن المشاهير، بينهم: المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز، يوسف عثمان.

وتحدث دياب عن رحلته مع مسلسل مون نايت، وقصة نجاحه.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من الصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة، هند صبري.

محمد دياب مهرجان الجونة السينمائي سارة جوهر محمد العدل
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