أمينة خليل تتألق في أحدث ظهور لها من مهرجان الجونة السينمائي.. صور

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتب - معتز عباس:

تصوير- علاء أحمد:

داعبت الفنانة أمينة خليل عدسات الكاميرات بعد ظهورها بإطلالة جريئة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت أمينة خليل مرتدية فستان مميز وجريء مكون من لونين، خلال ظهورها على السجادة الحمراء.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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