كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حضورها العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" المقام مساء اليوم الجمعة استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ

رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشرت بوسي شلبي صورا عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستعرض إطلالتها لحضور العرض الخاص، كما نشرت مقطع فيديو كشفت خلاله تحضيرات تجري على قدم وساق للانتهاء من التفاصيل قبل حضور الضيوف.

جيانكارلو اسبوزيتو منبهرا من رؤية الأهرامات لأول مرة خلال زيارته لمصر

حالة من الذهول انتابت النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو فور رؤيته أهرامات الجيزة لأول مرة، خلال زيارته المتحف المصري الكبير على هامش حضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs" الذي يشارك ببطولته وسط نخبة من ألمع النجوم.

نشر جيانكارلو اسبوزيتو مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهر خلاله داخل أروقة المتحف المصري الكبير وهو منبهرا من عظمة المصريين القدماء، وكتب جيانكارلو على الفيديو: " للتاريخ وقعٌ مختلفٌ حين تقف بين عظمته، ممتنٌ إلى الأبد لهذه التجربة الرائعة في مصر، في المتحف المصري الكبير، أن تبقى مذهولاً في ذاكرتك هو أسلوب حياة ساحر".

كواليس فيلم "7 Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضا:



محمد رمضان يحضر عرض "أسد" بالجلباب الصعيدي في العراق- صور

عمرو القاضي عن تجربته في"أسد": "والدتي توفيت خلال تصويره واشتريت إكسسواراته من تركيا"



