إعلان

الصحة العالمية تُطمئن العالم بشأن تفشي فيروس هانتا.. ماذا قالت؟

كتب : وكالات

05:02 ص 18/05/2026

منظمة الصحة العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها أبقت تقييمها لتفشي فيروس هانتا عند مستوى "منخفض الخطورة"، رغم اقتراب السفينة السياحية التي شهدت ظهور الفيروس من السواحل الهولندية.

قالت منظمة الصحة، إن إعادة تقييم المخاطر استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة أظهرت أن الخطر على الصحة العامة عالميا لا يزال منخفضا، مشيرة إلى أنه من المتوقع تراجع احتمالات انتقال العدوى بعد نزول الركاب وتطبيق إجراءات المراقبة الصحية.

ومن المنتظر أن ترسو السفينة "إم في هونديوس" في ميناء روتردام، وعلى متنها 27 شخصا، بينهم 25 من أفراد الطاقم و2 من الفريق الطبي.

وكانت السفينة، التي تشغلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز"، قد تصدرت العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا، وهو مرض نادر لا تتوافر له لقاحات أو علاجات محددة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية فيروس هانتا تفشي فيروس هانتا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
اشتباه بمخالطة أمريكيين في الكونغو لحالات إصابة بفيروس إيبولا.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

اشتباه بمخالطة أمريكيين في الكونغو لحالات إصابة بفيروس إيبولا.. ما القصة؟
نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
تصل لـ47 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم الإثنين
أخبار مصر

تصل لـ47 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم الإثنين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان