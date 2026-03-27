أول صورة لـ كزبرة وغزي في كواليس تصوير فيلم "محمود التاني"

كتب : هاني صابر

05:01 م 27/03/2026

كزبرة وغزي يبدأن تصوير فيلم محمود التاني

أعلن الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، عن انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "محمود التاني" الذي يشاركه في بطولته الفنان أحمد غزي.

كزبرة يبدأ تصوير فيلم "محمود التاني" مع أحمد غزي

ونشر كزبرة، صورته مع غزي من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، فيلم محمود التاني، إنتاج: ا/ طارق الجنايني، تأليف: ا/ إياد صالح، إخراج: ا/ عبد العزيز النجار".

كزبرة يخوض بطولة مسلسل بيبو

وخاض كزبرة موسم دراما رمضان 2026 ببطولة مسلسل "بيبو" وشاركه فيه سيد رجب، هالة صدقي، انتصار، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، وليد فواز، مجدي بدر، محسن منصور، علاء مرسي، أحمد محارب.

كزبرة وغزي بفيلم محمود التاني

