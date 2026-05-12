يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ 79 هذا العام مساء اليوم الثلاثاء بمدينة كان الفرنسية، وسط حضور كبير لأبرز وألمع الأسماء في صناعة السينما حول العالم وسط منافسة شرسة على جائزة "السعفة الذهبية".

ويفتتح المهرجان فعالياته بالفيلم الفرنسي "The Electric Kiss" للمخرج بيير سلفادوري المرشح لجائزة السعفة الذهبية أفضل فيلم في الفعاليات هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

ونقدم لكم في هذا التقرير معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية:

1- الفيلم إنتاج فرنسي بلجيكي مشترك

2- الفيلم سيتم عرضه باللغة الفرنسية مع ترجمته باللغة الإنجليزية.

3- الفيلم تبلغ مدة عرضه ساعتين ودقيقتين.

4- تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

5- الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا والرومانسية.

6- هذه المرة الأولى التي يرشح بها المخرج الفرنسي بيير سلفادوري لجائزة السعفة الذهبية.

7- يشهد الفيلم منافسة شرسة بين 20 فيلما آخر ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام.

تقام فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026.

