لقي عامل محارة مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من أعلى سقالة أثناء عمله بمدينة طما.

مصرعه في الحال

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع المدعو "إسلام خ"، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل صنايعي محارة، إثر سقوطه من علو أثناء أداء عمله، ما أدى إلى وفاته في الحال.

نقل الجثمان والتحقيقات

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة الواقعة للوقوف على ملابساتها.