تشارك في بطولته.. أول تعليق من هنا الزاهد بعد العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

قدم النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز العديد من مشاهد أحدث أفلامهما "7dogs" باللغة الإنجليزية.

وقال النجم كريم عبدالعزيز، في تصريحات صحفية عن التجربة، إن الصعوبة لم تكن في حفظ الكلمات، بل في القدرة على نقل إحساس الشخصية بشكل حقيقي بهذه اللغة.

كواليس أداء كريم عبدالعزيز شخصيته بالإنجليزية في "7dogs"

وأضاف كريم عبدالعزيز: "ممكن أحفظ الجملة علشان أقولها، لكن الفكرة كانت إني همثل إزاي بالإنجليزي؟ لازم أوصل الإحساس بهذه اللغة وأنا مصري".

وأوضح: "كنا بنقعد نحفظ الجملة ونربطها بالدراما والشخصية، بحيث تطلع مش مجرد إني بقول الجملة، لكن بأدّيها بإحساس بالإنجليزي".

ويعد النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز أحدث نجوم السينما المصرية الذين استعانوا باللغة الإنجليزية في تقديم أعمالهم، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

خالد النبوي

شارك الفنان خالد النبوي في عدة أعمال باللغة الإنجليزية، منها أفلام "Kingdom of Heaven" (مملكة السماء) للمخرج العالمي ريدلي سكوت في دور أحد قادة جيش صلاح الدين، و"Fair Game" (لعبة عادلة)، و"The Citizen" (المواطن)، إلى جانب بطولة مسرحية "كامب ديفيد"، حيث قدم دور الرئيس الراحل السادات على مسرح برودواي.

محمد كريم

شارك في عدة أفلام أمريكية، ومنها بطولة فيلم "A Score to Settle"، و"The Gunslingers" مع نيكولاس كيدج، و"A Day to Die" مع بروس ويليس، وغيرها.

أمير المصري

لعب بطولة أكثر من فيلم باللغة الإنجليزية، وأحدثها فيلم "Giant"؛ حيث جسد شخصية الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد. وشارك في أفلام "Limbo"، و"A Haunting in Venice"، و"Club Zero"، وغيرها.

محمد إبراهيم يسري

شارك في بطولة مسلسل "The State" للمخرج بيتر كوزمينسكي، والفيلم السويدي "The Nile Hilton Incident" الذي نال جائزة (Grand Jury Award - World Cinema Dramatic) من مهرجان "Sundance" العالمي.

عمر الشريف ونجوم التجارب العالمية

وتضم القائمة النجوم أصحاب التجارب الهامة في السينما العالمية، وهي قائمة طويلة وفي مقدمتهم الراحل عمر الشريف، الذي وضع بصمته الفنية بأفلام باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ومنها بطولة أفلام "لورانس العرب" و"د. زيفاجو"، والراحل جميل راتب، ومن أبرز أعماله باللغة الإنجليزية أفلام "لورانس العرب"، و"ترابيز"، إلى جانب تجاربه باللغة الفرنسية.

وقام مينا مسعود ببطولة فيلم "علاء الدين" بمشاركة ويل سميث، في حين نال رامي مالك جوائز عديدة منها أفضل ممثل وجائزة إيمي، عن تقديم شخصية الموسيقار فريدي ميركوري في فيلم السيرة الذاتية "افتتان البوهيمية" (Bohemian Rhapsody)، وحصل أداؤه على إشادة النقاد، وحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما، وجائزة البافتا، وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

فيلم "7dogs" ونجومه

ويجمع فيلم "7dogs"، مع نجمي مصر كريم عبد العزيز وأحمد عز، كوكبة من نجوم العالم تضم: الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، وسانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج، إلى جانب النجمتين تارا عماد وساندي بيلا كضابطتين في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة النجم سيد رجب بدور اللواء صبري.

يُذكر أن الفيلم من إخراج بلال فلاح وعادل العربي، ومأخوذ عن قصة للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، ويطرح في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.

