أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن اختياره للنجم هشام ماجد، ومنحه جائزة التميز الفني، وذلك في حفل ختام الدورة الخامسة الذي من المقرر إقامته يوم 20 أبريل المُقبل، على مسرح كولفر في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتبدأ فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يوم 17 أبريل.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي يعرض فيلم برشامة

ومن المقرر أن يكون فيلم "برشامة" الذي تم طرحه بدور العرض السينمائي في مصر خلال موسم عيد الفطر 2026، هو الفيلم الختامي لفعاليات المهرجان، وسوف يعقبه جلسة حوارية بحضور هشام ماجد ومصطفى غريب.

من جانبه، قال مايكل باخوم، رئيس المهرجان، إن هشام ماجد استطاع أن يثري السينما خلال مشواره الفني بالعديد من الأعمال المميزة القريبة للجمهور، والتي جمعت في مضمونها ما بين الكوميديا وعمق المحتوى، وتركت أثرا ممتدا على مدار سنوات في ذاكرة محبيه.

فريق فيلم برشامة

فيلم "برشامة" حقق في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت 100 مليون جنيه، ويشارك في بطولته هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب، ومن إخراج خالد دياب. ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

