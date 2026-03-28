احتفل النجم العالمي مينا مسعود بتصدر فيلمه "في عز الضهر" قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة، بعد طرحه مؤخرا على منصة "ينتفليكس" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2026.

ونشر مينا مسعود بوستر الفيلم عبر صفحته على فيسبوك وكتب: "شكرا مصر، فيلمي الأول على نتفليكس احتل المركز الأول على مستوى العالم، ولكن هذه المرة الأمر مختلف، قمت بتصوير فيلم في عز الضهر مع أبطال وفريق عمل من المصريين، وتحدثت في الفيلم بلغتي الأم، لأراه الآن ضمن التوب 10 في البلد التي ولدت فيها، والأمر يعني لي الكثير، ده فيلمي الأول في مصر ولن يكون الأخير".

كواليس عرض فيلم "في عز الضهر" على منصة "يانجو بلاي"

أعلنت "يانجو بلاي" مؤخرا عن عرض فيلم "في عز الضهر" ضمن خريطتها لأفلام موسم عيد الفطر 2026.

وتم عرض الفيلم شهر يونيو من العام الماضي، وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما هم مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، محمود البزاوي، بيومي فؤاد، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

تدور أحداث الفيلم حول حمزة الكاشف، الذي يجد نفسه فجأة داخل أروقة المافيا الدولية، ويصبح أصغر أعضائها وأكثرهم جرأة، يتم تكليفه بمهمة بالغة الخطورة داخل مصر، ويُدفع إلى مواجهة صراعات داخلية بين انتمائه لأرضه وجذوره.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الإثارة " The American Spring"، إلى جانب فيلم الدراما "Daniel"، كما يستعد مينا مسعود للمشاركة في الجزء الثاني لفيلم النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص

المخرج كريم السبكي يقدم مقترحا لوزارة الثقافة لإنقاذ دور العرض