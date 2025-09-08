إيرادات الأحد.. "درويش" يحافظ على الصدارة و"ريستارت" بالمركز الأخير

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: ضي، ماما وبابا، درويش، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس الأحد 7 سبتمبر 2025، إيرادات بلغت 2 مليون و413 ألفا و617 جنيها، موزعة على النحو التالي..

درويش

احتل فيلم "درويش" المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 752 ألفا و518 جنيها.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.

الشاطر

وذهب المركز الثاني لفيلم الشاطر، والذي حقق 552 ألفا و984 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

ماما وبابا

وحصل على المركز الثالث فيلم "ماما وبابا"، بعد تحقيقه 402 ألف و138 جنيها.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

روكي الغلابة

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم روكي الغلابة، محققا 347 ألفا و584 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

ضي.. سيرة أهل الضي

فاز فيلم "ضي .. سيرة أهل الضي" بالمركز الخامس، محققا 261 ألفا و188 جنيها.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

أحمد وأحمد

وحصل على المركز السادس فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 63 ألفا و28 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

المشروع X

وحصل على المركز السابع فيلم المشروع X محققا 18 ألفا و98 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثامن والأخير، وحقق 16 ألفا و79 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.