طرحت الشركة المنتجة لفيلم "فيها ايه يعني؟" بوسترات دعائية منفردة لأبطال فيلم "فيها ايه يعني؟" استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وتصدر البوسترات كل من الفنان ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جللال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وكتبت صفحة الفيلم على انستجرام : "قبل ماتشوف فيلم فيها إيه يعني، تعالى نعرفك على شخصياته، يُعرض 1 أكتوبر بجميع دور العرض في مصر والعالم".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول محاسب متقاعد يعيش أسيرًا لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مسارًا غير متوقع، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من عبد الرحمن محمد، أحمد سعد، أيمن وتار، سليمان عيد، تأليف وليد المغازي، إخراج عمر رشدي.

