إعلان

بصورة من كواليس "درويش".. أحمد عبدالوهاب: "فادي وعربي في الأربعينات"

07:48 م الإثنين 18 أغسطس 2025

احمد عبدالوهاب ومصطفى غريب في فيلم درويش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان احمد عبدالوهاب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، صورة من كواليس فيلم درويش.

ونشر أحمد عبد الوهاب صورة من الكواليس رفقة صديقه الفنان مصطفى غريب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فادي وعربي في الأربعينات".

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

555

اقرأ أيضا..

أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلم "سفاح التجمع"

"إنسان حنين وبار بأهله".. ريهام عبدالغفور تنعى تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

أحمد عبدالوهاب مصطفى غريب فيلم درويش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟