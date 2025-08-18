بصورة من كواليس "درويش".. أحمد عبدالوهاب: "فادي وعربي في الأربعينات"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان احمد عبدالوهاب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، صورة من كواليس فيلم درويش.

ونشر أحمد عبد الوهاب صورة من الكواليس رفقة صديقه الفنان مصطفى غريب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فادي وعربي في الأربعينات".

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

اقرأ أيضا..

أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلم "سفاح التجمع"

"إنسان حنين وبار بأهله".. ريهام عبدالغفور تنعى تيمور تيمور بكلمات مؤثرة