في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس، فيلم "درويش" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم الصيف السينمائي لعام 2025.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 15 أغسطس، يومه الثالث بالسينمات 3 ملايين و174 ألفا و877 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام من إيرادات 8 ملايين و136 ألفا و554 جنيها.

"درويش" إخراج: وليد الحلفاوي، تأليف: وسام صبري، وبطولة: عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب، ظهور خاص لـ محمد شاهين، كما تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف، إلى جانب قيامها بالتعليق الصوتي ضمن الأحداث، ومن ضيوف الفيلم أيضا الإعلامي الكبير محمود سعد.