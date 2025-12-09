جدة- منى الموجي:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، حضور نجوم وصناع فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، مساء يوم الاثنين، وذلك قبل عرضه في سينما 1 بميدان الثقافة بـ جدة في المملكة العربية السعودية.

وكان من بين أبرز الحضور: المخرج أبو بكر شوقي، المنتج محمد حفظي، المنتجة شاهيناز العقاد، نيللي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، صبري فواز.

كما تواجد عدد كبير من نجوم الفن لتهنئة صناع الفيلم ومشاركتهم مشاهدته مع جمهور المهرجان، وبينهم: المخرج يسري نصر الله، هنا شيحة، لبلبة، صفي الدين محمود، أحمد داود، بسنت شوقي.

فيلم القصص

تبدأ أحداث فيلم القصص عام 1967 وتستمر حتى الثمانينيات، وتدور حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة أجنبية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر.

صناع الفيلم

فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد، ديكور هند عبدالرازق حيدر، مونتاج رولاند شتوتينغر، وتصميم الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.