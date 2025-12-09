إعلان

16 صورة لنجوم فيلم القصص على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

12:26 ص 09/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    نجوم فيلم القصص يحتفلون بعرضه (1)
  • عرض 16 صورة
    نجوم فيلم القصص يحتفلون بعرضه (4)
  • عرض 16 صورة
    نجوم فيلم القصص يحتفلون بعرضه (5)
  • عرض 16 صورة
    نجوم فيلم القصص يحتفلون بعرضه (6)
  • عرض 16 صورة
    أبو بكر شوقي مخرج فيلم القصص
  الفنان كريم قاسم
    الفنان كريم قاسم
  • عرض 16 صورة
    أمير المصري مع بطلة فيلمه القصص
  • عرض 16 صورة
    أمير المصري مع كريم قاسم
  شاهيناز العقاد
    شاهيناز العقاد
  • عرض 16 صورة
    نجوم فيلم القصص يحتفلون بعرضه (2)
  أبو بكر شوقي
    أبو بكر شوقي
  • عرض 16 صورة
    كريم قاسم مع أمير المصري
  • عرض 16 صورة
    مخرج فيلم القصص أبو بكر شوقي
  • عرض 16 صورة
    كريم قاسم وأمير المصري
  كريم قاسم
    كريم قاسم

جدة- منى الموجي:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، حضور نجوم وصناع فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، مساء يوم الاثنين، وذلك قبل عرضه في سينما 1 بميدان الثقافة بـ جدة في المملكة العربية السعودية.

وكان من بين أبرز الحضور: المخرج أبو بكر شوقي، المنتج محمد حفظي، المنتجة شاهيناز العقاد، نيللي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، صبري فواز.

كما تواجد عدد كبير من نجوم الفن لتهنئة صناع الفيلم ومشاركتهم مشاهدته مع جمهور المهرجان، وبينهم: المخرج يسري نصر الله، هنا شيحة، لبلبة، صفي الدين محمود، أحمد داود، بسنت شوقي.

فيلم القصص

تبدأ أحداث فيلم القصص عام 1967 وتستمر حتى الثمانينيات، وتدور حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة أجنبية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر.

صناع الفيلم

فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد، ديكور هند عبدالرازق حيدر، مونتاج رولاند شتوتينغر، وتصميم الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.

نجوم فيلم القصص مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمير المصري نيللي كريم

