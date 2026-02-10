إعلان

ماجد المصري يبدأ تصوير مشاهده في فيلم "ويك إند" بعد عيد الفطر

كتب : مصراوي

10:50 م 10/02/2026

ماجد المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان ماجد المصري على المشاركة في بطولة فيلم ويك إند، والذي من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الفنانين.

فيلم ويك إند إنتاج شركة سكوب ايجيبت برودكشن، والتي تعمل الفترة الحالية على التعاقد مع باقي أبطال العمل والتحضير لانطلاق التصوير.

وينطلق تصوير الفيلم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، في عدد من المحافظات والمدن، بينها القاهرة، الجونة وشواطئ البحر الأحمر.

الفيلم تأليف حسين نيازي وإخراج سارة كريم.

جدير بالذكر أن الفنان ماجد المصري يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل أولاد الراعي، إخراج محمود كامل، بطولة أمل بوشوشة، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، غادة طلعت، فادية عبدالغني ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ماجد المصري ويك إند عيد الفطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجلاد يسأل ضياء داود: "البعض يقول ده مش وقت معارضة بل اصطفاف".. والأخير
أخبار مصر

الجلاد يسأل ضياء داود: "البعض يقول ده مش وقت معارضة بل اصطفاف".. والأخير
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
ترامب عن إجراءات إسرائيل بشأن الضفة: أنا ضد ضمها
شئون عربية و دولية

ترامب عن إجراءات إسرائيل بشأن الضفة: أنا ضد ضمها

مصدر يكشف سبب غياب هادي رياض عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف سبب غياب هادي رياض عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري
تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
علاقات

تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي