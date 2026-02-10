ماجد المصري يبدأ تصوير مشاهده في فيلم "ويك إند" بعد عيد الفطر

كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان ماجد المصري على المشاركة في بطولة فيلم ويك إند، والذي من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الفنانين.

فيلم ويك إند إنتاج شركة سكوب ايجيبت برودكشن، والتي تعمل الفترة الحالية على التعاقد مع باقي أبطال العمل والتحضير لانطلاق التصوير.

وينطلق تصوير الفيلم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، في عدد من المحافظات والمدن، بينها القاهرة، الجونة وشواطئ البحر الأحمر.

الفيلم تأليف حسين نيازي وإخراج سارة كريم.

جدير بالذكر أن الفنان ماجد المصري يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل أولاد الراعي، إخراج محمود كامل، بطولة أمل بوشوشة، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، غادة طلعت، فادية عبدالغني ومجموعة كبيرة من الفنانين.