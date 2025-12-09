إعلان

بالصور| أمير المصري يشاهد فيلمه القصص مع جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

12:14 ص 09/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أمير المصري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (4)
  • عرض 6 صورة
    أمير المصري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (5)
  • عرض 6 صورة
    أمير المصري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (6)
  • عرض 6 صورة
    أمير المصري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (2)
  • عرض 6 صورة
    أمير المصري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدة- منى الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء الاثنين 8 ديسمبر عرض فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة، وسط حضور صناع ونجوم العمل.

أمير المصري

وكان من بين أبرز الحضور النجم أمير المصري بطل العمل والذي حرص على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

جلسة حوارية والعملاق

أمير أقيمت له الاثنين جلسة حوارية ضمن فعاليات المهرجان تحدث خلالها عن مشواره الفني، كما كان فيلمه العملاق هو فيلم افتتاح الدورة الخامسة، وعُرض يوم الخميس 4 ديسمبر.

أبطال الفيلم

فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: نيللي كريم، أمير المصري، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد. وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

القاهرة وفيينا

قام أبو بكر بتصوير الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبدالرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.

أمير المصري فيلم القصص مهرجان البحر الأحمر السينمائي أبو بكر شوقي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة