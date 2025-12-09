جدة- منى الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء الاثنين 8 ديسمبر عرض فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة، وسط حضور صناع ونجوم العمل.

أمير المصري

وكان من بين أبرز الحضور النجم أمير المصري بطل العمل والذي حرص على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

جلسة حوارية والعملاق

أمير أقيمت له الاثنين جلسة حوارية ضمن فعاليات المهرجان تحدث خلالها عن مشواره الفني، كما كان فيلمه العملاق هو فيلم افتتاح الدورة الخامسة، وعُرض يوم الخميس 4 ديسمبر.

أبطال الفيلم

فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: نيللي كريم، أمير المصري، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد. وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

القاهرة وفيينا

قام أبو بكر بتصوير الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبدالرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.