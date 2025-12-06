"لوك جديد".. محمد فراج يصل العرض الخاص لفيلم "الست"

تصوير - أحمد مسعد:

وصلت النجمة منى زكي وزوجها أحمد حلمي العرض الخاص لفيلم "الست"، الذي يقام في إحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

وحرص الثنائي على التقاط صور تذكارية على الريد كاربت للعرض الخاص، الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم ونجمات وأبطال فيلم "الست".

وشهد العرض الخاص حضور نجوم الفيلم السيناريست أحمد مراد، كنزي مدبولي، هبة عبدالعزيز، تامر نبيل، منى زكي وأحمد حلمي، السيناريست تامر حبيب، صدقي صخر، أحمد خالد صالح، سيد رجب، داليا شوقي، ومشاهير السوشيال ميديا والتيك توك، التقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وحرص الفنان محمد فراج على الظهور على السجادة الحمراء بـ لوك جديد، ضمن مشاركته في أحدث أعماله الفنية، حكاية "لعبة جهنم"، ضمن مسلسل القصة الكاملة.

كواليس فيلم "الست" بطولة منى زكي

يأتي فيلم "الست" ليُسلط الضوء على المسيرة الفنية والإنسانية الحافلة لكوكب الشرق أم كلثوم، ويستعرض العمل السينمائي السيرة الذاتية لكوكب الشرق، متتبعًا خطوات صعودها منذ اللحظة التي تركت فيها قريتها البسيطة متوجهة إلى القاهرة، مدفوعةً بشغفها وحلمها في عالم الطرب والموسيقى.

فيلم الست، هو ثمرة تعاون جديد بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، بعد سلسلة من النجاحات المشتركة كان أبرزها فيلم "كيرة والجن". وتجسد دور أم كلثوم النجمة منى زكي، بمشاركة كوكبة لامعة من الفنانين، منهم محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف.

