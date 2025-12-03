جدة- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة في دورته الخامسة، وتضم ثلاثة من أبرز خبراء صناعة السينما.

أعضاء اللجنة

وتضمّ لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة لعام 2025 الكاتبة والمخرجة الأردنية دارين سلّام (فيلم فرحة) والممثلة السعودية نور الخضراء (فيلم حوجن) والمنتج الدنماركي الحائز على جائزتي أوسكار كيم ماجنوسن (فيلم هيليوم).

المواهب السينمائية

تُعدّ مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة من أبرز أقسام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إذ تسلّط الضوء على نخبة من المواهب السينمائية البارزة من المملكة والعالم العربي، وقارتي إفريقيا وآسيا. وتقدّم دورة هذا العام من المهرجان المجموعة الأكبر من الأفلام القصيرة المشاركة، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن مجموعة دولية تضمّ مخرجين من فرنسا وتايوان وفلسطين، وكينيا وبوركينا فاسو والفلبين.

السينما السعودية الجديدة

يحتفي برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة بمجموعة ناشئة من المخرجين السعوديين الموهوبين ويسهم في الارتقاء بالمشهد الإبداعي في المملكة. ويضمّ هذا البرنامج مجموعة من أفلام الحركة الحيّة والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة.

فيصل بالطيور

وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسّسة البحر الأحمر السينمائي في بيان صحفي: "لطالما كانت الأفلام القصيرة مساحة جوهرية نستكشف من خلالها أصواتًا ورؤى جديدة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ فهي تمنح صُنّاع الأفلام الصاعدين فرصة للتجريب وكسر المألوف ودفع حدود السرد إلى آفاق أرحب. ويسرّنا هذا العام أن تنضم إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة ثلاثة أسماء بارزة في عالم السينما، يحمل كلٌّ منهم خبرة ثرية ورؤية مُلهمة تعكس التزامنا بدعم المواهب الصاعدة وتمكينها. ونتطلّع إلى إسهامهم في رسم ملامح هذه المسابقة ودعم الجيل الجديد من رواة القصص السينمائية."

جدير بالذكر أنه من المقرر الإعلان عن الفائز في مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة في 11 ديسمبر، في إطار حفل توزيع جوائز "اليُسر" خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.