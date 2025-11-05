تعرف على موعد عرض فيلم "الشاطر" على منصة "يانجو بلاي"

كشفت منصة "يانجو بلاي" عن موعد عرض فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، عقب عرضه في دور العرض السينمائي.

وكتبت المنصة بطريقة كوميدية عبر صفحتها على "فيسبوك": "اسفين اننا جامدين، فيلم الشاطر يُعرض 13 نوفمبر حصريًا بعد السينما على يانغو بلاي".

تدور أحداث فيلم "الشاطر" في إطار كوميدي، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل سبب طبيعة وظيفته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات الفنان أمير كرارة في الدراما التلفزيونية كان مسلسل "بيت الرفاعي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن الفنان أمير كرارة يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "نورماندي" وتشاركه البطولة الفنانة منة شلبي.

