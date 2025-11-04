جدة- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، خلال مؤتمره الصحفي، عن قائمة الأفلام الطويلة المشاركة في مسابقته الرسمية، التي سوف تتنافس على جوائز اليسر في الدورة الخامسة من المهرجان، المزمع إقامتها في البلد جدة التاريخية من 4 إلى 13 ديسمبر 2025.

تحتفي المسابقة الرسمية هذا العام بمختلف الفنون السينمائية، من الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، مع حضور لأعمال من آسيا وأفريقيا والعالم العربي والمملكة العربية السعودية.

تضم اختيارات هذا العام سبعة أفلام مدعومة عبر منظومة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، من بينها الفيلم المرشح لتمثيل المملكة العربية السعودية في جوائز "الأوسكار" فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين، بالإضافة إلى الفيلم المرشح لتمثيل لبنان في جوائز الأوسكار، فيلم "نجوم الأمل والألم". وتشارك المخرجة زين دريعي بفيلمها الطويل الأول "غرق"، إلى جانب فيلم "رقية" ليانيس كوسّيم والمُستند إلى "العشرية السوداء" في الجزائر. وتشمل القائمة فيلم الرسوم المتحركة الموجّه للكبار "الله ليس مُلزمًا" الذي عُرض في مهرجان آنسي، بجانب الفيلم الوثائقي الكيني "تراك ماما" الذي يسلّط الضوء على قصصٍ واقعية نابضة بالشجاعة والإصرار.

وتشهد المسابقة العرض العالمي الأول للفيلم الروائي "بارني" أولى تجارب المخرج محمد شيخ والمصوَّر في الصومال، الذي يتناول قصة اختفاء فتاة صغيرة في ظروف غامضة. كما تشهد المسابقة العرضين الإقليميين لفيلمي "موسمان، غريبان" للمخرج شو مياكي الحائز على جائزة "الفهد الذهبي" في مهرجان لوكارنو، وفيلم "أرض ضائعة" للمخرج أكيو فوجيموتو، وهو أول فيلم روائي طويل يُقدَّم باللغة الروهينغية. وتحتضن المسابقة الفيلم الفلسطيني "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس، الذي يتتبع قصة فتى ينجرف إلى احتجاج في الضفة الغربية من منظور والدته، إلى جانب أحدث أعمال المخرج أبوبكر شوقي، الفيلم المصري " THE STORIES"، والفيلم العراقي "إركالا حلم كلكامش" للمخرج محمد الدراجي.

من جانبه قال أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "نواصل هذا العام توسيع آفاق ما يمكن أن تمثّله السينما العربية من رؤى وتجارب، عبر مسابقتنا الرسمية، التي تضم أعمالًا متجذّرة في بيئاتها المحلية، وتحمل في جوهرها حسًّا إنسانيًّا عالميًا في آن واحد. ويسعدنا أن نقدّم من خلالها نخبة من إبداعات المنطقة -ومن بينها الفيلم السعودي هجرة- ضمن مجموعةٍ تعيد رسم سردنا الجمعي عبر قصصٍ نابضة بالصمود والهجرة والهوية والتحوّل، تُروى بصدق وعمق ووضوح. يستلهم صانعو هذه الأعمال تجاربهم الشخصية وتجارب آبائهم وأمهاتهم ليقدّموا حكايات تمتدّ عبر الزمن، عن النضال، وحبّ الأرض، والموسيقى، والطموح؛ فنشهد من خلالها صورةً متجدّدة لتاريخ العالم العربي وتحولاته عبر العقود."

وأضافت فين هاليغان، مديرة البرنامج السينمائي الدولي قائلةً: "تتجلّى في اختيارات هذا العام موضوعات إنسانية مشتركة تعبّر عن الضياع والاكتشاف، من قصة الفتاة المفقودة في فيلم بارني القادم من الصومال، إلى معاناة اللاجئين الروهينغا في أرض ضائعة. وتشهد المسابقة أيضًا المشاركة الأولى لفيلم كوري هو -عالم الحبّ-، إلى جانب أعمال من الصين وكينيا، في تنوّعٍ يعكس التزام المهرجان بتعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب عبر لغة السينما. وتكرّم هذه الأفلام صُنّاعها الذين يدفعون بحدود الإبداع السينمائي إلى آفاق جديدة، مؤكدين أن اللقاء بين الثقافات هو المصدر الأعمق لولادة الفن الحقيقي."

الأفلام المُختارة، مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة:

فيلم "أرض ضائعة" LOST LAND

إخراج: أكيو فوجيموتو – اليابان، فرنسا، ماليزيا، ألمانيا

في هذا الفيلم الروائي الطويل الأول باللغة الروهينغية، يقدّم أكيو فوجيموتو صورة حميمة لشقيقين يفرّان من الاضطهاد في ميانمار، في رحلة قاسية إلى ماليزيا عبر البحر والبرّ، وبأداء لممثلين غير محترفين عاش معظمهم تجربة اللجوء.

فيلم "اللي باقي منك" ALL THAT'S LEFT OF YOU

إخراج: شيرين دعيبس – ألمانيا، اليونان، الأردن، قبرص، فلسطين

دراما عائلية آسرة عن ثلاثة أجيال من الفلسطينيين من 1948 حتى 2022، وتستكشف أثر النكبة على الروابط بين الجدّ والأب والابن، عبر أداءاتٍ حميمة ولحظاتٍ من الفرح والحبّ والفكاهة.

فيلم "إركالا حلم كلكامش" IRKALLA: GILGAMESH’S DREAM

إخراج: محمد جبارة الدراجي – العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، الإمارات، السعودية، قطر

"شم شم" ذو التسع سنوات وصديقه "مودي" يشقان قسوة شوارع بغداد، قبل أن تُلهمهما "مريم" صاحبة مدرسة متنقّلة أسطورة جلجامش، لكن حلم شم شم يصطدم بتحالفٍ مظلمٍ يُدخل الصديقين في مواجهة حقيقة قاسية.

فيلم "بارني" BARNI

إخراج: محمد شيخ – الصومال، جيبوتي، الولايات المتحدة الأمريكية

اختفاء فتاةٍ في التاسعة بعد حفل زفاف يدفع شقيقتها الكبرى في رحلة بحثٍ جريئة. فيلمٌ عن قوة الروابط العائلية والتكاتف في الشدائد، يُحوّل المأساة إلى احتفاءٍ بالشجاعة والولاء والإنسانية

فيلم " THE STORIES"

إخراج: أبوبكر شوقي – مصر، فرنسا، النمسا، السويد

صداقة بالمراسلة بين "أحمد" و"ليز" منذ 1967، تنمو وتقاوم الشكّ العائلي وتقلبات الحرب والمجتمع. تحيةٌ نابضة لمصر عبر قصة حبّ تُجسّد براءة وطموح جيلٍ كامل.

فيلم "عالم الحبّ" THE WORLD OF LOVE

إخراج: يون غا-أون – كوريا الجنوبية

بصيرة رقيقة في تعافي المراهقة من جروحٍ عاطفية عميقة، حيث تستعيد بطلة الفيلم قصتها الخاصة بهدوءٍ وشجاعة، وبأداءٍ لافت لتشانغ هاي-جين في دور الأم.

فيلم "غرق" SINK

إخراج: زين دريعي – الأردن، السعودية، قطر، فرنسا

خلف واجهة حياةٍ مثالية، تكافح "نادية" مع زواجٍ مضطرب وهويتها المفقودة، وعلاقتها المعقّدة بابنها العبقري المنعزل الذي تتدهور حالته النفسية.

فيلم "رقية" ROQIA

إخراج: يانيس كوسّيم – فرنسا، الجزائر، قطر، السعودية

حادثٌ يـفقد "أحمد" ذاكرته في 1993، وزوّارٌ ليليون يهمسون بلغةٍ مجهولة، و"راقٍ" مُسنّ بلا سبّابة ويدٌ ترتجف منذرِةٌ بالسوء… سردٌ يتصاعد مع عنفٍ غير مُبرَّر يخشى معه التلميذ إطلاق شرٍّ قديم.

فيلم "أصوات الليل" NIGHTTIME SOUNDS

إخراج: زانغ زونغشِن – الصين

تمازجٌ بين الواقعية الاجتماعية والشعر السريالي لاستكشاف الرغبات المدفونة وصرخات الحرية عند نساء الريف الصيني؛ حكاية عن الذاكرة والشوق وصمتٍ يتوارثه جيلٌ بعد جيل.

فيلم "الله ليس مُلزمًا" (ALLAH IS NOT OBLIGED) -تحريك-

إخراج: زافين نجّار – فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، كندا، السعودية

"بيراهيما" فتى يتيم ينجرف إلى فوضى الحرب الأهلية بين الفصائل والخرافات والدين، ويغدو جنديًا طفلًا وصانع تمائم. اقتباسٌ جريء عبر التحريك عن رواية أحمدو كوروما

فيلم "هجرة" HIJRA

إخراج: شهد أمين – السعودية، العراق، مصر، المملكة المتحدة

رحلة جدّةٍ وحفيدتيها من الطائف إلى مكة، تتحوّل إلى سعيٍ روحي عميق يُضيء الروابط الثقافية بين النساء السعوديات، ويغوص في نسيج المملكة الثقافي عبر التصوير في ثماني مدن.

فيلم "يونان" YUNAN

إخراج: أمير فخر الدين – ألمانيا، كندا، إيطاليا، فلسطين، قطر، الأردن، السعودية

"منير" يلوذ بجزيرةٍ نائية لإعادة التفكير في قرارٍ مصيري، لتذيب أفعال اللطف شكوكه وتُشعل رغبته في الحياة.

فيلم "موسمان، غريبان" TWO SEASONS, TWO STRANGERS

إخراج: شو مياكي – اليابان

كاتبةٌ كورية تائهة في اليابان تتخيّل حكاية شاطئية، لنرى فيلمًا داخل فيلم يعكس رحلتها العاطفية في العثور على صوتها من جديد، حيث يتكثّف المعنى في التفاصيل العادية وصمت التحوّل.

فيلم "أرنب أسود، أرنب أبيض" BLACK RABBIT, WHITE RABBIT

إخراج: شهرام موكري – طاجيكستان، الإمارات العربية المتحدة

دراما متعددة الطبقات تدور حول "سارة" ضحية حادثٍ مريب، وتتّسع إلى فيلم داخل فيلم، وإعادة إنتاج لفيلمٍ إيراني كلاسيكي في طاجيكستان، وسلاح إكسسوار يقلق صانعه، وممثلة تبحث عن انطلاقتها.

فيلم "نجوم الأمل والألم A SAD AND BEAUTIFUL WORLD “

إخراج: سيريل عريس – لبنان، الولايات المتحدة، ألمانيا، السعودية، قطر

رابطٌ كوني منذ الطفولة بين "نينو" و"ياسمينة" يتشكّل عبر الخسارات والأحلام المؤجلة؛ قدرٌ يجمعهما بعد 24 عامًا في حكاية عن الشوق والحبّ والمصير.

فيلم " تراك ماما" وثائقي

إخراج: زيبي نياروري – كينيا، جنوب أفريقيا، السعودية، هولندا

يتابع الفيلم "إيفا" أمًا عزباء تقود شاحنة عبر طرقٍ خطرة لإعالة أسرتها في عالمٍ يهيمن عليه الرجال، بين رحلاتٍ طويلة من كينيا إلى السودان واتصالاتٍ بأطفالها وتحدياتٍ يومية. تحية مُلهِمة لشجاعة الأمهات اللواتي يصنعن طريقهنّ رغم العوائق.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. إذ ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.